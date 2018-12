Homem participou de latrocínio e deu celular da vítima para a esposa

Hitallo durante apresentação na sede da DEHS | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Hitallo de Souza Soares, de 32 anos, foi apresentado pela polícia nesta quarta-feira (19), como participante do homicídio de Kaio Sampio Borges, de 18 anos. O crime ocorreu no dia 26 de julho deste ano, na rua Silvio Nogueira Valente, comunidade Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

O homem foi preso na tarde de ontem (18), por volta das 15h, na rua Perimental da mesma comunidade onde o assassinato ocorreu. O mandado de prisão em nome dele foi expedido no dia 8 deste ano, pela 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Segundo o delegado Charles Araújo, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Hitallo dirigia a motocicleta usada no crime. “Ele levava um homem, identificado até o momento apenas como Renato, que foi quem atirou na vítima. O Kaio foi morto com tiros na cabeça e ainda teve o celular roubado”, informou.

O titular da DEHS, delegado Orlando Amaral, destacou que, em depoimento, Hitallo relevou que Kaio foi morto por denunciar o tráfico de drogas na região. Entretanto, a polícia trabalha com a linha de investigação para latrocínio (roubo seguido de morte).

Ainda segundo a polícia, o celular de Kaio foi apreendido com a companheira de Hitallo, uma mulher de 34 anos. Ela relatou que Hitallo pediu para que o celular fosse vendido e confessou ter assassinado o dono do celular.

Durante apresentação no prédio da DEHS, na Zona Leste de Manaus, o preso permaneceu em silêncio. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), na BR-174 (Manaus/Boa Vista). O autor dos disparos está foragido.

*Colaborou: Josemar Antunes

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Motorista da Uber sobrevive após ser esfaqueado durante corrida

Briga por lixo em sítio no Viver Melhor termina em morte de caseiro