Motorista da Uber sobrevive após ser esfaqueado durante corrida

Manaus - O que era para ser mais uma corrida de transporte por aplicativos quase resultou em morte. Após ter o serviço solicitado por três jovens, um motorista da Uber foi esfaqueado durante assalto na noite dessa terça-feira (18), no loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, três jovens, possivelmente dois adolescentes, solicitaram o serviço de transporte por aplicativo. Ao chegar no destino, próximo do Complexo de Treinamento de condutores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), o trio anunciou assalto em posse de uma faca.

O motorista foi atingido no ombro, braço, antebraço e mão ao reagir a ação dos bandidos. Os criminosos fugiram e não foram identificados.

A vítima foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte, e não corre risco de vida. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

