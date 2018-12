Trio é morto durante perseguição policial em Manaus

Caso aconteceu na Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Uma ação rápida de policiais da Rocam terminou com criminosos mortos, na tarde desta quarta-feira (19), na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente Oliveira, da Rocam, a equipe estava a caminho do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com cinco presos sob custódia e cinco armas apreendidas, quando recebeu chamado de um roubo de carro.

"Recebemos o chamado via rádio, da equipe da 6ª e 27ª Companhias Interativa Comunitária (Cicoms), informando sobre criminosos fugindo em um carro no conjunto Parque das Laranjeiras. Nos deslocamos até a localização do carro e iniciamos a perseguição", contou o tenente.

Segundo Oliveira, houve diversos pedidos para que o trio parasse o veículo, porém a ordem não foi atendida. "Quando acessamos a Torquato Tapajós, eles começaram a trocar tiros com a nossa equipe. Nenhum policial ficou ferido", frisou Oliveira.

Ainda segundo Oliveira, o trio baleado foi socorrido e levado ao Hospital Delphina Aziz, onde foram confirmadas a morte. Os corpos serão removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Duas armas de fogo, sendo um revólver 38 e uma pistola, além de uma arma branca, foram apreendidas com o trio, conforme informou policiais da Rocam.

O carro usado pelos criminosos, um veículo modelo Voyage, de cor prata e placas NOJ-53**, passará por perícia. O automóvel havia sido roubado de um casal, com uma criança, no conjunto Galileia, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

A polícia conseguiu localizar o veículo após rastreamento via GPS por um aplicativo de transporte de passageiros, que é usado pela vítima do roubo.

Leia mais:

Presos suspeitos de apropriação de carro alugado em Manaus

Quase 20 pessoas são presas e 3 adolescentes apreendidos em Manaus