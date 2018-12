Após ter carro roubado e peças vendidas no OLX, homem arma flagrante

Dois homens foram presos após supostamente estarem vendendo peças roubadas no aplicativo | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (18), após supostamente estarem vendendo peças de um carro roubado no dia 13 de dezembro, no aplicativo OLX, em Manaus.



De acordo com a Polícia, o proprietário do carro, Yan Cristian, teria feito uma pesquisa no aplicativo para ver se encontraria seu carro, que havia sido roubado. Para sua surpresa encontrou aros e pneus semelhantes ao do seu veículo e, armou uma cilada para surpreender os vendedores ou receptadores, que pudessem ter comprado as peças do carro.

Yan combinou com os anunciantes de comprar as peças e marcou o local de encontro em frente ao 30° Distrito Policial, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ao constatar que os produtos era de seu veículo, pediu apoio da Polícia.

Após receber ordem de prisão por estarem em posse de objetos roubados, os envolvidos foram levados ao 14º Distrito Policial, no bairro Tancredo Neves, também na Zona Leste de Manaus, onde foi lavrado o flagrante.

