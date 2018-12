Rocam prende cinco integrantes de facção criminosa com armas e drogas

Manaus - Cinco integrantes de uma facção criminosa foram presos na manhã desta quarta-feira (19), durante uma operação da Rocam. Com os suspeitos, foram apreendidas armas de fogo e drogas, além de dinheiro e objetos de roubos. O grupo foi capturado em uma casa localizada na rua São Domingos, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus. A polícia não revelou o nome da facção.

Os suspeitos foram identificados como Diego Travesso Printes, de 35 anos; Neuremberg Lopes de Araújo Júnior, 30; Michel Paes de Oliveira, 19; Manfred Aparício Miller, 31; e Priscila Araújo Silva, 24. Segundo a Polícia Militar, a quadrilha é envolvida em vários crimes na cidade.

Suspeitos são integrantes de facção criminosa, e material apreendido seria usado na guerra do tráfico de drogas | Foto: Daniel Landazuri

O tenente-coronel Bruno Azevedo, da Rocam, explicou que a equipe policial recebeu uma denúncia via mensagem no WhatsApp e foi até o paradeiro do grupo.

"Não houve resistência da parte dos suspeitos. Todos estavam com material de embalo das drogas, porções de trouxinhas e armamento, que era utilizando em roubos, homicídios e defesas das bocas de fumo dessa guerra do tráfico", disse a autoridade.

Com a quadrilha foram apreendidos quatro revólveres calibre 38, 154 trouxinhas de cocaína, sete celulares, 20 munições de calibre 38 intacta, uma balança de precisão e R$ 620 em dinheiro.

Armas de fogo, drogas, dinheiro e objetos de roubos apreendidos | Foto: Daniel Landazuri

De acordo com o oficial, Priscila era a proprietária da residência onde os suspeitos se abrigavam. Ela, conforme Azevedo, é esposa de Manfred, o líder da quadrilha.

"Todos fazem parte da mesma facção que disputa território do tráfico de drogas em Manaus, mas a Rocam está atuando para combater esses grupos", disse o tenente-coronel, que ainda ressaltou que a população pode fazer denúncias anônimas pelo número: (92) 99280-7574.

Os cinco foram autuados em flagrantes pelos crimes do tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram conduzidos ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde ficarão à disposição da Justiça.

