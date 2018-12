Motorista de aplicativo é esfaqueado durante corrida em Manaus

Manaus - Um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi atingido por diversas facadas na barriga durante uma corrida que terminou em assalto. O caso aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (19). Os dois homens suspeitos ainda não foram identificados e fugiram do local após ferir a vítima, que foi socorrida e levada para o hospital.

De acordo com o tenente da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Felipe Coelho, a vítima foi acionada para uma corrida por um aplicativo e pegou os suspeitos no Shopping Millennium. Durante o percurso, ele acabou sendo surpreendido pela ação dos assaltantes, que utilizaram uma faca para ameaçá-lo, ao chegar na rua 44, no bairro Japiim.

"Fomos informados que um dos suspeitos colocou a faca no pescoço da vítima. Nesse momento, o motorista reagiu e o comparsa começou a esfaqueá-lo na barriga", explicou o policial. A rua onde ocorreu o crime era sem saída e com pouca movimentação de pessoas.



A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, Coroado, Zona Leste de Manaus. O estado de saúde do motorista não foi informado.

O engenheiro Edgar Mesquita, de 36 anos, estava em casa quando viu os suspeitos saindo do carro, modelo Palio, de cor cinza, e correndo pela rua. Ambos estavam com as facas nas mãos e entraram em uma área de mata, que fica próximo à localidade.

"Nós ouvimos o barulho do carro do motorista batendo na traseira do meu carro. Fui o primeiro que socorri ele. Coloquei algumas toalhas para estancar o sangue até o Samu chegar", explicou.

