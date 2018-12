Preso homem que usava táxi para roubar celulares no Jorge Teixeira

O preso ainda tentou fugir | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem suspeito de cometer "arrastão" no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, foi preso em flagrante, por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Jônatas M. S., de 19 anos, estava dirigindo um veículo modelo Onix, de cor branca e placas PHO-09**. O veículo possuí características de táxi.

A abordagem policial ocorreu na noite dessa quarta-feira (19), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Os sargentos Fabiano Ricardo e Assis Menezes, em patrulhamento pela via, avistaram o veículo táxi com as características informadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que apontava estar sendo usado para roubos "arrastão" na rua Mangarataia, no bairro Jorge Teixeira.

Ao aproximar-se do referido veículo, o condutor empreendeu fuga ignorando os policiais militares. O carro foi acompanhado até a rua Rio Ituí, comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, Zona Leste, onde o motorista foi interceptado e recebeu voz de prisão.

Outros três suspeitos que estavam com as armas fugiram por um rip rap, conforme informou a polícia. No veículo foram encontrados oito celulares de diversas marcas, que foram roubados das vítimas. Os donos dos aparelhos estiveram no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde Jônatas foi apresentado e autuado em flagrante por roubo majorado.

