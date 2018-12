Vídeo: aumentam casos de assaltos a panificadoras em Manaus

Uma fica na rua Bela Vista, na Redenção Zona Centro-oeste de Manaus e a outra na Zona Sul da Capital | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Casos de assaltos à panificadoras têm aumentado em Manaus. Nesta quarta-feira (19), duas padarias foram assaltadas. Um estabelecimento fica na rua Bela Vista, na Redenção Zona Centro-oeste de Manaus e a outra na Zona Sul da Capital.

Na panificadora da Zona-oeste, as câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. Ele chega ao local e aproveita um momento de distração da atendente e anuncia o assalto. O criminoso levou a renda do dia. A equipe da TV Em Tempo conversou com uma das vítimas que não quis se identificar.

Já na panificadora da Zona-Sul, dois homens armados entraram no local e levaram celulares e cerca de R$ 600,00 reais do caixa.

Décimo terceiro

Segundo testemunhas, os assaltantes teriam informações de que os funcionários iriam receber o décimo terceiro, eles foram até o setor do RH, mas não obtiveram nada e acabaram levando o dinheiro do caixa e celulares de funcionários e clientes.

No local a câmera de segurança estava desligada no momento da ação dos bandidos, o que dificulta nas investigações. Os dois casos foram registrados e a polícia iniciou investigação.

