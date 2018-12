Polícia frustra entrega de drogas em estacionamento de supermercado

Dupla foi apresentada no 19º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Adriano O. S., e Anderson R. B., ambos de 37 anos, foram presos nessa quarta-feira (19), em uma área conhecida como Umarizal, Zona Oeste de Manaus, quando tentavam entregar encomendas de drogas, segundo informou a Polícia Militar.

A dupla foi presa por volta das 14h, após policias militares da Força Tática receberem denúncia anônima de que um homem iria fazer uma entrega de entorpecentes no estacionamento de um supermercado na Zona Oeste de Manaus.

A partir das características do suspeito, a equipe se deslocou para averiguação da denúncia. No local, os policiais avistaram o homem com as mesmas características da denúncia, a pé.

Imediatamente foi feita a abordagem e revista pessoal. Com ele foi encontrado em uma sacola contendo uma porção grande de substância entorpecente, supostamente maconha do tipo skunk.

Indagado sobre a origem da droga, o mesmo disse que o restante dos entorpecentes estava em uma residência no Santo Antônio, Zona Oeste. No local, a equipe abordou um outro homem em um cômodo da casa.

Com o segundo suspeito, foi encontrada a quantia de 5.579. Ele informou que uma terceira pessoa ao perceber a presença dos policiais conseguiu fugir com o restante das drogas.

A dupla foi conduzida ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Preso industriário que guardava e transportava armas de facção no AM

'Operação Ariramba' prende acusados de tráfico e apreende drogas no AM