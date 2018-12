Vídeo: Trio armado rouba R$ 100 mil de empresa bancária em Manaus

No vídeo, uma funcionária esconde-se em baixo do balcão durante a ação | Foto: Divulgação





Manaus - Um assalto realizado por um trio no início da tarde desta quinta-feira (20) resultou no roubo de R$ 100 mil em uma das agências do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB), localizada na avenida Mário Ypiranga, nº687, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital do Amazonas, conforme informaram policiais civis.

O caso é investigado por policiais do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A equipe policial informou estar em investigações sobre a identidade do trio, mas até o momento ninguém foi preso. As imagens de segurança da agência mostram com clareza a ação da equipe criminosa formada por dois homens e uma mulher.

No vídeo é possível assistir a um homem de camisa social e cor branca aparentando ser um cliente, segundos depois ele dá início ao assalto usando uma arma de fogo para intimidar uma das atendentes. A funcionária se esconde debaixo de um dos balcões de atendimento enquanto o assaltante subtrai todo o dinheiro do caixa. Assista:

Um homem identificado com camisa de cor branca dá início ao assalto. | Autor: Divulgação





Pouco depois um outro homem aparece no vídeo, também vestido com camisa social de cor vermelha, dando continuidade à ação ameaçando clientes e funcionários com mais uma arma de fogo em mãos. O decorrer das imagens mostra o segundo homem saindo da agência e depois retornando com uma sacola para guardar outros objetos e dinheiros roubados.

Uma mulher aparece junto aos homens no final da ação. | Autor: Divulgação





Uma mulher que agia junto aos homens também teve a imagem registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento ao entrar no local durante o final da ação. O vídeo mostra ela procurando por materiais ou ainda mais dinheiro que pudesse ser levado.

A equipe policial do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) informou que, além das imagens das câmeras de segurança, a equipe de investigação vai contar com o depoimento das vítimas envolvidas para chegar até a identidade do trio. A polícia confirmou ainda que os suspeitos levaram do local uma quantia de R$ 100 mil.

A reportagem tentou contato, por telefone, com a empresa, onde o crime ocorreu, mas não obteve respostas sobre o caso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Vídeo mostra cliente sendo baleado ao reagir a assalto em drogaria de Manaus

Vídeo:Aumentam casos de assaltos em drogaria em Manaus

Motorista de aplicativo é baleado durante assalto em Manaus