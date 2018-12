Polícia nega assalto com reféns em concessionária na Constantino Nery

Abordagem policial na Constantino Nery | Foto: Divulgação

Manaus - Uma abordagem policial em frente a uma concessionária de veículos, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, chamou a atenção de centenas de pessoas que passavam pelo local e presenciaram viaturas e até helicóptero. No entanto, não houve feridos e ninguém foi preso.

Segundo informações obtidas com o Comando da Rocam, que enviou equipes ao local, um veículo branco, de placas não divulgadas, foi interceptado pela equipe policial com um trio em frente à concessionária.

Após a abordagem policial de rotina, o trio foi liberado, conforme informou o comando da Rocam. Uma aeronave do O Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) sobrevoou a área em apoio aos policiais no momento da ocorrência.

A assessoria da SSP-AM informou que a ocorrência em frente à concessionária foi apenas uma abordagem policial de rotina.

O comando da Rocam ressaltou que não passa de "fake news" a informação de assalto com reféns na loja de carros.

A concessionária divulgou uma nota negando que a ocorrência esteja ligada à empresa e justificou que "o tumulto foi na avenida Constantino Nery".