Lancha com 65 pessoas sofre ataque de piratas em rio do Amazonas

Manaus - A lancha ajato 2000 foi crivada de balas na tarde da última quarta-feira (19), por volta das 16h, enquanto passava próximo à comunidade do Laranjal, que fica a 50 minutos de Coari (distante 362 quilômetros de Manaus). A cabine de comando foi a mais atingida pelos tiros. Ninguém ficou ferido. A lancha fazia o trajeto Manaus/Tefé quando passageiros e tripulantes foram surpreendidos pelos disparos.

De acordo com o comandante da embarcação, Diego dos Santos Ramos, 65 passageiros estavam a bordo e se assustaram ao ouvir os disparos. O impacto das balas nos vidros e no casco da lancha foram ensurdecedores, segundo as testemunhas.

"A princípio eu achei que eram pedras sendo jogadas contra a cabine, mas depois que eu dei uma parada, um pouco mais na frente, e percebi que eram tiros", explicou o comandante.

Ainda conforme Diego, naquela região, são constantes os relatos de ataques de assaltantes, conhecidos como"piratas dos rios", que realizam o tipo de ação para saquear as embarcações.

"A comunidade fica em uma margem e os piratas ficam em duas casas do outro lado. De lá, eles ficam monitorando as embarcações que passam pelo local, com o objetivo de praticar o assalto", completou Santos.

O comandante ainda frisou que, ao chegar em Tefé (distante 520 quilômetros de Manaus), registrou o Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia do município. A polícia deve investigar o ocorrido.

