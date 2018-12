Penas para crimes de feminicídio e violação de intimidade aumentam

Manaus - As alterações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (20) e estipulam penas maiores para o feminicídio. Uma nova lei também classifica violação da intimidade como violência doméstica.

De acordo com mudança no Decreto-Lei nº 2.848/1940, a pena do feminicídio pode ter sua pena aumentada de um terço até a metade da pena original se o crime tiver sido cometido contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental.

A pena também pode aumentar caso crime seja praticado na presença física ou virtual de um descendente ou ascendente da vítima, conforme mudança na Lei nº 13.771. Outra motivação para o aumento de pena é a violação de medidas protetivas, como afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.

A mesma edição do DOU também publicou a Lei nº 13.772, que determina que a violação da intimidade, como registro de cenas íntimas sem a permissão dos envolvidos, também configura como violência doméstica e familiar.

A mesma pena de detenção de seis meses a um ano vale também para quem fizer montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro para incluir pessoa em cena íntima. Medida vale para crimes cometido tanto contra homens como mulheres.

