Homem morre ao pular de ônibus para fugir de assalto em Manaus

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado como Rui P. da C. de 42 anos, morreu após se jogar de um ônibus do transporte coletivo durante assalto, na manhã desta sexta-feira (21), na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, três homens desconhecidos entraram em um ônibus do transporte público que estava lotado e anunciaram um assalto, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

“Ao perceber a ação dos criminosos, Rui e o cunhado, que não teve o nome revelado, pularam do ônibus em movimento. Rui acabou ficando com lesões graves, principalmente na cabeça e no tórax”, disse um investigador, que preferiu não ter o nome divulgado.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos na unidade hospitalar. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Os criminosos fugiram sem serem identificados com os pertences e renda do coletivo. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

