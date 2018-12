Quadrilha presa lucrou R$ 100 mil com roubos em Manaus, estima polícia

| Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - Considerado de alta periculosidade, um grupo formado por cinco pessoas, todas especialistas em roubos, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (21), pela Polícia Civil do Amazonas. O bando era investigado há um mês por roubo de R$ 100 mil e um veículo. A ação foi resultado do desfecho da operação "Rota 157".

Adailson da Silva Simões, de 24 anos, Denison da Silva Corrêa, de 23 anos, Vânia Ferreira dos Santos, de 31 anos, Wallace Victor Souza, de 26 anos, conhecido como "Pipoca", e William Clementino da Silva, de 29 anos, foram presos pelas equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denison, Wallace e William foram presos na manhã dessa quinta-feira (20), por volta das 11h, na ria Tambaqui, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Já Vânia foi capturada na rua Central, bairro Coroado, Zona Leste. Além dela, no mesmo bairro, Adailson foi preso na rua Flávio Costa.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, as investigações iniciaram após informações anônimas de que um grupo praticava vários assaltos na capital com um carro roubado.

"Durante as investigações, conseguimos identificar que o grupo estava utilizando um carro Gol, de cor vermelha, para praticar os roubos", disse.

O grupo já havia efetuado roubos a um posto de combustíveis e uma farmácia, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, além de dois estabelecimentos comerciais nos bairro Cachoeirinha e Japiim, ambos na Zona Sul.

"É um grupo astuto e que tinha a Vânia como encarregada de cooptar [associar] as pessoas de determinadas empresas a fazerem parte do bando, repassando informações para a prática dos roubos", explicou.

O delegado Raul Neto, titular do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), disse que o grupo planejava outro roubo, além de confessarem o roubo a uma panificadora.

"É um grupo organizado e audacioso. Os integrantes tinham informações privilegiadas de funcionários dos estabelecimentos comerciais para a prática dos delitos", disse.

Wallace e Denison estavam em um carro Gol. Com eles, foi encontrado um revólver calibre 38, com a numeração suprimida e quatro munições intactas. O último a ser preso foi Adailson.

Além do grupo, um homem identificado apenas como "Grelinho" está sendo procurado pela polícia. O bando já lucrou aproximadamente R$ 100 mil, com os roubos praticados, estima a polícia.

As cinco pessoas foram autuadas em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. Wallace ainda irá responder por posse ilegal de arma de fogo. Ao término dos procedimentos na unidade policial, eles serão apresentados em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul.

