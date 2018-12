Mulher é presa com arma de fogo, droga e munição em Manaus

Mulher foi presa com arma de fogo | Foto: Divulação

Manaus - Uma mulher de 24 anos foi presa na noite de ontem, por volta das 21h40, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na zona centro-sul de Manaus.



A prisão ocorreu após denúncia de que um veículo modelo gol A*D-**43 havia sido roubado. Os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM) interceptaram um carro com características iguais ao da denúncia e com a placa parecida, onde apenas os dois últimos dígitos divergiam da placa em questão, na avenida Max Teixeira, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A jovem estava com duas armas de fogo carregadas, munições, entorpecentes, R$ 620 em espécie e dois celulares. Ela já tinha passagem na polícia por desacato e foi encaminhada ao 12º DIP para os procedimentos legais.

