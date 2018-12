Homem é preso com 65 kg de drogas, arma e munições, em Novo Airão

Novo Airão - Um homem identificado como Janderson Araújo da Costa, de 22 anos, foi preso com 65 quilos de maconha tipo Skank, uma espingarda e munições, nesta sexta-feira (21), na estrada de Novo Airão, ramal do Capiranga, distante em linha reta de 195 km da capital.

Segundo o Cabo Ordanes Lima, da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a prisão ocorreu após uma denúncia anônima, informando que Janderson estava armazenando entorpecentes naquela localidade.

“De imediato fomos a residência do infrator. Quando ele viu a equipe chegar, tentou fugir, mas conseguimos capturá-lo. Em seguida, ele nos levou até o local onde estava enterrada toda essa droga”, disse.

Janderson foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). E será encaminhado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado no bairro de São Francisco, zona Sul da capital.

