Cabeleireiro é ofendido e morto por grupo; família fala em homofobia

Plínio tinha 30 anos e estava na companhia de três amigos | Foto: Divulgação





A Polícia Civil do Estado de São Paulo está procurando o autor da morte de um cabeleireiro de 30 anos, esfaqueado na noite de sexta (21), no cruzamento da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Paulista. Plínio Henrique de Almeida Lima foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, por volta de 22h Plínio voltava do Parque Ibirapuera com outras três pessoas quando dois homens começaram a ofender o grupo. Ao chegar na Avenida Paulista, um dos amigos da vítima se irritou e discutiu com o autor do crime, que feriu o cabeleireiro com uma facada no tórax.

O suspeito e o outro homem que estava com ele fugiram em direção à Estação Brigadeiro do metrô. O crime foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

Na delegacia, familiares da vítima conversaram com veículos de comunicação e disseram que o crime pode ter acontecido por causa de homofobia. Eles aguardam a investigação da polícia. O local onde ocorreu o assassinato é rodeado de bares e boates que atendem os públicos alternativos, assim como os LGBTs.

Leia mais

Presos 5 envolvidos no desaparecimento e morte de jovem no Compaj



‘Quis assustar minha sogra’, diz mulher presa por morte de cunhada