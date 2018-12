Polícia recebe denúncia sobre local de corpo de jovem desaparecida

Manaus - A família da jovem Raquel Melo, de 20 anos, que estava desaparecida desde a última quarta-feira (19), foi informada, neste sábado (22), de que o corpo estaria no conjunto Águas Claras, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A informação foi repassada ao Em Tempo por um primo da jovem, que se identificou como Stive.

No dia do desaparecimento, segundo os familiares, a vítima deixou a residência por volta das 19h30 e entrou em um carro com dois homens. Depois disso, ela foi vista por populares em um posto de combustível.

No dia do desaparecimento, a vítima deixou a residência por volta das 19h30 e entrou em um carro com dois homens | Foto: Divulgação

O primo Steve havia procurado o Em Tempo, ainda na manhã deste sábado (22), para pedir ajuda na divulgação do desaparecimento, porém, momentos depois, ele voltou a entrar em contato com a reportagem para informar que o corpo da vítima teria sido encontrado. No entanto, a polícia ainda realiza buscas.

Parentes de Raquel estão indo ao local acompanhar os trabalhos das equipes de resgate.

Leia mais

Presos 5 envolvidos no desaparecimento e morte de jovem no Compaj

‘Quis assustar minha sogra’, diz mulher presa por morte de cunhada