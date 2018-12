Atirador surpreende comerciário e o mata com vários tiros em Manaus

Manaus - O comerciário Jefferson Bruno Medeiros Vanderlei, de 23 anos, morreu, na noite dessa sexta-feira (21), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 22h, na rua Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, Zona Sul. Jefferson estava no bar "Esquina do Cabeça", ingerindo bebidas alcoólicas com os amigos identificados como Danrlei Firmino de Souza e Brenndon de Lucena Ramos, conhecido como "Adriano".

Ao se dirigir para o banheiro, Jefferson foi surpreendido com três tiros nas costas disparados por um homem ainda não identificado.Segundo testemunhas, aparentemente, o executor já foi ao local com o objetivo de encontrar a vítima.

Ele fugiu tomando rumo ignorado, mas antes ainda chegou a correr atrás de Adriano, que também foi baleado. A segunda vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, onde permanece internado.

Já Jefferson foi socorrido pelo amigo e pelo dono do bar, mas não resistiu aos ferimentos no hospital. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A motivação da morte de Jefferson será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS).

