Em Manaus, bebê internado com fraturas teve olho furado e está cego

Manaus - Os pais de um bebê de um ano e três meses, que não tiveram as identidades reveladas, estão sendo investigados pela Polícia Civil, por suspeita de espancamento, após a criança ser internada com traumatismo craniano e uma perfuração no olho direito, com objeto metálico cravado no órgão. Os pais do bebê alegam que a criança teria sofrido um acidente domestico, na última terça-feira (18). Nesta semana, a criança está recebendo tratamento no Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, na Zona Leste de Manaus.

Os responsáveis pelo menino informaram, em depoimento à Polícia Civil, que a criança estava em uma rede, pendurada em cima de uma cama, quando caiu. Durante o fato, que aconteceu na casa da família, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte da capital, o menino teria quebrado uma das pernas, por ter ficado presa entre a parede e a cama.

A criança foi encaminhada ao hospital bastante debilitada, com traumatismo craniano, uma das pernas quebrada, o olho esquerdo com hematomas e uma perfuração no olho direito que, segundo a polícia, a lesão comprometeu a visão e causou cegueira no olho direito. O bebe deve passar por uma cirurgia.

Os pais foram denunciados pelo Conselho Tutelar na última sexta-feira (21). Segundo a Polícia Civil, eles prestaram depoimento na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que investiga o caso.

O bebê deve passar por cirurgia para remover o objeto do olho direito e também sera submetido a exame de corpo de delito. A pericia deve realizar analises na casa onde ocorreu o fato.

