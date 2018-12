SSP nega fuga no Compaj às vésperas do Natal e apreende 10 celulares

Na noite de sábado, o monitoramento prisional informou que estaria ocorrendo uma fuga | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) negou, por meio de nota, na noite desse sábado (23), que tenha havido fuga de presos no regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado na BR-174 (Manaus-Boa Vista), na noite de ontem, por volta das 21h30. Segundo o órgão, 10 aparelhos celulares e um chip foram apreendidos.

Segundo a SSP-AM, por volta das 21h30 da noite de ontem, o monitoramento prisional informou que estaria ocorrendo uma fuga no centro de detenção. Porém, segundo a secretaria, apenas dois pacotes foram encontrados pelos policiais.

O órgão destacou que foi acionado apoio para a unidade com equipes do Batalhão de Gdas, Força Nacional, Comando de Policiamento Especial e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Na unidade, as equipes “constataram a presença de dois pacotes que tentaram ser jogados pela muralha do presídio, contendo um total de dez aparelhos celulares e um chip de telefonia móvel”.

Ainda conforma a SSP-AM, após o ocorrido, equipes realizaram varredura no local e constatou não haver “qualquer indício de fuga de detentos”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Seap nega suspensão de visitas a presídios no fim de ano

No AM, polícia recaptura lanterneiro envolvido em homicídio e roubo