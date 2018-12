Balsa da Funai é alvo de tiroteio em Tabatinga; PMs e índios estão bem

Segundo a polícia, este é o 3º ataque no local este ano | Foto: Divulgação

Tabatinga - Uma balsa de fiscalização da Fundação Nacional do Índio (Funai) foi atacada na madrugada desse sábado (22), no rio Ituí, em Tabatinga (município distante 1.108 quilômetros de Manaus). Na ocasião, houve trocas de tiros. Segundo a polícia, este é o 3º ataque no local este ano.

De acordo com equipes do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM), uma guarnição de apoio à base da Funai foi acionada por volta das 3h da manhã sobre a presença de homens não identificados na área indígena.

O major Herlon Gomes, que acompanhou a ocorrência, disse que ao perceberem a movimentação no flutuante da Funai, os suspeitos, que estavam na outra margem do rio, iniciaram um intenso tiroteio contra funcionários e a guarnição da polícia militar que se preparavam para abordagem.

Durante a ação, segundo o major, foi feito acompanhamento da embarcação invasora e ocorreu novamente um intenso confronto de tiros. Na ocasião, uma segunda embarcação de infratores foi avistada.

Ainda segundo Gomes, os criminosos estavam com armas tipo espingarda, revólveres e pistolas, além de uma grande quantidade de munição. "O confronto continuou de forma intensa contra a equipe policial".

De acordo com a polícia, em virtude do horário e da baixa visibilidade com a chuva no momento, foi feito o acompanhando de longe somente pelo barulho do motor dos criminosos.

Em seguida, confirma polícia, os criminosos embrenharam-se no igapó (área alagada) conseguindo empreender fuga pela mata deixando rastros de sangue no trajeto, porém não foi encontrado nenhum ferido.

A embarcação da Funai foi atingida por projéteis de arma de fogo, entretanto, os PMs, funcionários do órgão e os indígenas, que estavam no flutuante, não foram feridos.

"Este já é o terceiro ataque à base que fica em uma área ambiental. Aproximadamente 8 homens, com características de pescadores, estavam tentando invadir o local. Eles insistem e fazem de tudo para expulsar os funcionários da Funai, bem com a presença da Polícia Militar", explicou o major Herlon Gomes, do 8° BPM.

"No ataque anterior, esse grupo ateou fogo na embarcação e tentou roubar armamentos da base. Temos apenas quatro policiais militares. No armamento é fuzil de confronto urbano e o ideal seria de rio", acrescentou o major.

