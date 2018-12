Vizinho diz à polícia que degolou jovem; buscas pelo corpo continuam

O Em Tempo acompanha os trabalhos de buscas | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - As buscas pelo corpo da jovem Raquel Melo Moraes, de 19 anos, desaparecida desde a última quarta-feira (19), foram retomadas na manhã deste domingo (23) pela equipe da Companhia de Policiamento de Cães (CIPcães), na Zona Norte de Manaus.

As buscas tiveram início na tarde de sábado (22), após a prisão de Paulo Sérgio de Oliveira Bentes, de 28 anos, que confessou o crime na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Zona Leste.

Paulo confessou o crime à polícia | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"O Paulo Sérgio disse, em depoimento, que degolou a jovem porque estava sendo traído. Ele confessou com frieza e sinais característicos de um psicopata", explicou o delegado Valdinei Silva, plantonista na DEHS.

Leia também: Rejeitado, homem mata jovem que sonhava ser advogada, diz família

| Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

O Em Tempo acompanha os trabalhos de buscas em uma área de difícil acesso, às margens de um igarapé. Paulo Sérgio afirmou à polícia que enterrou a vítima na região.

Por conta da dificuldade da localização exata do corpo, os tenentes Elton Calado, Afonso Junior e Nilton Neto, solicitaram a presença do suspeito no local do crime, para que auxilie o trabalho das equipes de busca e resgate.

| Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Polícia recebe denúncia sobre local de corpo de jovem desaparecida

Balsa da Funaí é alvo de tiroteio em Tabatinga; PMs e índios estão bem

SSP nega fuga no Compaj às vésperas do Natal e apreende 10 celulares