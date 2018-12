Quarteto executa homem em calçada no Monte das Oliveiras

Os criminosos fugiram em alta velocidade | Foto: Daniel Landazuri





Manaus - Um homem identificado como Elbson Castro Borges, de 26 anos, foi morto com mais de 10 tiros na tarde deste domingo (23). O caso aconteceu, por volta das 17h30, na esquina da avenida Preciosa com a rua Euripedes, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram aos policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que o homem estava sentado na esquina de um mercadinho quando foi atacado por criminosos. Os atiradores chegaram em um carro, modelo Astra, de cor prata, e uma motocicleta. Ambos os veículos não tiveram as placas divulgadas.

“Eram aproximadamente três suspeitos dentro do carro e outro dando apoio na moto. Após atirarem contra a vítima, os homens fugiram e não foram identificados. Nossas equipes estão nas ruas para tentar localizar os criminosos”, sargento Guedes Júnior.

Dezenas de curiosos se aglomeraram ao redor do corpo e não quiseram comentar o caso com a imprensa por temerem represálias. O local é conhecido pela forte atuação do tráfico de drogas, mas a polícia não confirmou qualquer relação da vítima com a atividade criminosa. Familiares de Elbson informaram ao Em Tempo que ele era usuário de drogas, mas não soube dizer se ele estava recebendo ameaças.

Os sinais de execução por acerto de contas ou queima de arquivos estão sendo levados em conta pela equipe de investigação, que chegou ao local e já iniciou a coleta de informações.

Uma cunhada da vítima, que não quis ser identificada, disse que Elbson Castro foi até o mercadinho para consumir bebida alcoólicas. Ele deixa um filho, que completa 3 anos amanhã (24) e a esposa. O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

