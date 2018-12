Presidiário é morto por trio na Colônia Santo Antônio

Manaus (AM) - O autônomo Samuel Pereira de Souza, de 19 anos, foi executado a tiros, na noite desse domingo (23), em frente da casa onde morava, na rua São Sebastião, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. A vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica do sistema prisional do Estado.

O crime ocorreu por volta das 22h10. Samuel estava na calçada da residência dele quando três homens, em um carro Celta, de cor preta, se aproximaram e um deles realizou os disparos à queima-roupa.

À polícia, testemunhas relataram que os criminosos estavam encapuzados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do jovem. Ele foi atingido com tiros no nariz, tórax e braço.

A polícia informou que Samuel respondia por tráfico de drogas e roubo marjorado (com emprego de arma de fogo). A suspeita é de que crime seja um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Familiares não quiseram comentar o caso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) dará seguimento nas investigações sobre a morte do rapaz.

Outro Caso

Em outro caso parecido, ainda durante a tarde de domingo, Elbson Castro Borges, de 26 anos, foi executado com 10 tiros por volta das 17h30, na esquina da avenida Preciosa com a rua Euripedes, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Ele, assim como Samuel, também estava sentado em uma calçada quando foi surpreendido pelos criminosos. Ambos também tinham envolvimento com o tráfico.

Testemunhas informaram aos policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que o homem estava sentado na esquina de um mercadinho quando foi atacado por criminosos. Os atiradores chegaram em um carro, modelo Astra, de cor prata, e uma motocicleta. Ambos os veículos não tiveram as placas divulgadas.



