Revoltados, moradores ateiam fogo em casa de homem que matou vizinha

Manaus (AM) - Após o corpo da jovem Raquel Melo de Moraes, de 19 anos, ser encontrado na manhã de domingo (23), a casa do principal suspeito de cometer o crime foi incendiada por moradores que ficaram revoltados com o assassinato. O incêndio intencional aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (24), na rua E4, comunidade Águas Claras, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

O sentimento de revolta, assim que Paulo Sérgio de Oliveira Bentes, de 28 anos, conhecido como "Neguinho", confessou ter matado a jovem por ser rejeitado, tomou conta dos vizinhos e amidos de Raquel, que sonhava em ser advogada. Ela não teria aceitado se relacionar com ele e isso teria motivado o suspeito a cometer o crime brutal.

Durante a mobilização para encontrar o corpo da jovem, a equipe de reportagem do Em Tempo presenciou o momento em que vários moradores começaram a encher baldes com gasolina. Um deles chegou a ameaçar queimar a casa de "Neguinho".

"Vamos incendiar a casa desse desgraçado e do pai dele", disse aos gritos.

O pai do suspeito chegou a ir no local onde a polícia estava fazendo as buscas pelo corpo e foi hostilizado e quase agredido por várias pessoas, entre amigos e familiares da vítima. O caso aconteceu durante a manhã do domingo (23) e a polícia teve que intervir para ele não ser agredido.

"Tu também participou da morte da minha sobrinha", afirmou Francisco Carlos da Silva, de 50 anos, tio da jovem desaparecida, na ocasião. A frase foi disparada com o dedo em riste na direção do rosto do pai de Paulo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que não recebeu nenhum chamado de fogo no local. A polícia acredita que ninguém tenha registrado a ocorrência, justamente por ter sido um incêndio proposital. O caso será investigado. Paulo Sérgio será apresentado à imprensa ainda na manhã desta segunda.

Incêndio

No início da noite, o imóvel de madeira onde Raquel foi assassinada e teve o pescoço degolado foi consumida totalmente pelo fogo. A casa do pai de Paulo Sérgio, que fica ao lado, não foi atingida pelas chamas.

Paulo Sérgio confessou o crime e segue preso por homicídio qualificado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

