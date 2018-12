Doméstica é encontrada morta em frente de casa no Alvorada

A mulher estava vestida com uma blusa preta e bermuda | Foto: Josemar Antunes





Manaus (AM) - A doméstica Mirlene Luciane Marques, de 38 anos, foi encontrada morta, na manhã desta segunda-feira (24), em frente da casa onde morava, situada na rua 6, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. A causa a morte ainda será investigada com o exame de necropsia realizado no Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi encontrada por populares que passavam pelo local por volta das 6h. Em seguida, eles acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local e atestou que a doméstica já estava morta.

O Samu constatou o óbito | Foto: Josemar Antunes







O primo da vítima, Pedro Silva de Souza, de 28 anos, confirmou que Mirlene era alcoólatra e usuária de entorpecentes.

"Acredito que ela morreu em decorrência de parada cardíaca por conta do excesso de bebidas e drogas", explicou. Mirleide pode ter morrido ainda durante a madrugada.

A vítima deixa três filhos, sendo uma jovem de 20 anos, um rapaz de 18 anos e uma menina de três anos. O corpo foi removido ao IML, onde deve ser constatado o que levou Mirlene à morte, e deve ser sepultado ainda na tarde de hoje.

