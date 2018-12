Baleado por mascarado no São Jorge, jovem está em estado grave

Pela manhã ainda era possível ver o sangue no asfalto | Foto: Josemar Antunes





Manaus (AM) - Um homem foi baleado com vários tiros na cabeça na madrugada desta segunda-feira (24), em frente ao Jornal Amazonas Em Tempo, situado na rua Doutor Dalmir Câmara (antiga rua Brasil), no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Ele foi socorrido e está em estado grave em um hospital da capital.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 4h. O homem, identificado como Felipe Fernandes de Lima Oliveira, de 26 anos, estava andando pela rua quando foi surpreendido com os tiros. A vítima não teve tempo de reagir. O atirador, que já aguardava o homem em um ponto escuro da via, fugiu sem ser identificado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por um vigilante. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital amazonense. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para o Hospital João Lúcio, na zona Leste

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), consta que Felipe estava no "Bar do Guto", situado na mesma rua, consumindo bebidas alcoólicas. Ao sair do estabelecimento, testemunhas relataram que ele foi surpreendido por um homem com máscara de palhaço.

O suspeito efetuou os disparos à queima-roupa e depois fugiu em um carro Gol preto. Conforme informações do sargento Cortezão, da 21ª. Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi conduzida e levado ao hospital pela equipe do Samu.

O caso de tentativa de homicídio é investigado pela DEHS, que deve solicitar imagens de câmeras de segurança fixadas em imóveis comerciais localizados próximo ao local do crime. Pela manhã ainda era possível ver o sangue no asfalto.

