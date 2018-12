Enfermeiro é morto a tiros no Petrópolis durante a madrugada

Manaus (AM) - O enfermeiro Marcelo Monteiro Negreiro, de 41 anos, foi atingido com vários tiros, na madrugada desta segunda-feira (24), na rua Antônio Passos de Miranda, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, e não resistiu aos ferimentos.

Ao Em Tempo, André da Costa Ferreira, de 39 anos, disse que estava dormindo em casa quando foi avisado por vizinhos que o cunhado havia sido alvejado por ocupantes em um carro, de características desconhecidas.

"Não sei o motivo e nem quem matou o meu cunhado. Eu desconheço a motivação do crime, que pegou todos da família de surpresa. Ele trabalhava como enfermeiro", explicou André.

O IML fez a remoção do corpo do enfermeiro | Foto: Josemar Antunes





O crime ocorreu por volta das 5h30. Marcelo foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital amazonense, onde morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

Marcelo foi atingido com três tiros, sendo um na cabeça, um no tórax e outro no abdômen. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) por volta das 10h25.

O assassinato será investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

