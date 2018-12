Em Autazes, homem morre após pular de carro em movimento

Ao pular do veículo em movimento, no quilômetro 7 da BR-254, Diego acabou batendo a cabeça na fechadura do porta-malas | Foto: Josemar Antunes





Manaus - O salgadeiro Diego Fernandes de Almeida, de 19 anos, morreu, na madrugada desta segunda-feira (24), após levar um corte profundo na cabeça ao pular do porta-malas de um carro em movimento. O fato aconteceu no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus de Manaus).

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (23), quando Diego retornava com amigos de um balneário. Ele estava sentado no porta-malas de um carro Celta, juntamente com um dos amigos.

Ao pular do veículo em movimento, no quilômetro 7 da BR-254, Diego acabou batendo a cabeça na fechadura do porta-malas. Ele foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na Zona Leste da capital, mas não resistiu ao ferimento.

Ao Em Tempo, o pai da vítima, José de Castro, de 49 anos, disse que o acidente com o filho aconteceu por volta das 13h40.

"Na hora que ele ficou ferido, imediatamente colocamos no mesmo carro e seguimos para o hospital. Ele sofreu ferimentos nos joelhos, mas o corte na cabeça foi o que causou a morte", lamentou.

O jovem não tinha filhos. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. O pai da vítima foi orientado a fazer o registro de Boletim de Ocorrência no 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

