Efetivo de 100 PMs no Centro não inibe o medo da população por roubos

O fluxo de pessoas é intenso na véspera de Natal no Centro, Zona Sul de Manaus | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Na véspera do Natal, a movimentação no Centro comercial de Manaus, Zona Sul, nesta segunda-feira (24), está intensa. Muitas pessoas, que realizam compras naquela região, ainda temem por segurança, após a correria registrada no último sábado (22), quando dezenas de pessoas pensaram estar havendo um arrastão (roubo coletivo) e entraram em pânico.

A ação criminosa, denunciada pela população ao Em Tempo como arrastão, para a polícia não passou de um pequeno caso de roubo, em que três pessoas foram detidas.

De acordo com o capitão Júlio, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e responsável pela "Operação Boas Festas”, há um grande número de PMs reforçando o policiamento no Centro.

14 viaturas policiais são usadas no policiamento | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

“Estamos, hoje, com cem policiais distribuídos em 14 viaturas, policiamento em dupla, à paisana, duas motocicletas e um triciclo auxiliando no policiamento ostensivo nesta área”, destacou o capitão.

Ainda de acordo com o oficial, a maioria das ocorrências no Centro são de furto, pessoas que se descuidaram em algum momento, deixando à mostra o objeto de valor. “No descuido da pessoa, do cidadão, esse infrator age. Retirando objetos da bolsa, como carteira, celular, dinheiro, entre outros", explica.

Para o vendedor ambulante Alves de Souza, com o aumento do número de policiais no Centro, a segurança melhorou. Mas, segundo ele, é preciso que o reforço policial continue.

Cerca de cem policiais participam da operação "Boas Festas" no Centro de Manaus | Foto: Johny Vasconcelos/ Em Tempo

“Foi bom o aumento de policiais aqui para o Centro, sem dúvidas. Mas é preciso que a sensação de segurança continue, porque eles só aparecem quando acontece algo”, expressou.

A equipe do Em Tempo também observou que, após vendedores soltarem fogos de artifício nas mediações da avenida Eduardo Ribeiro, pessoas correram, com medo de ser tiroteio ou arrastão.

Para a dona Elizeth Marques, andar com muita coisa no Centro é um perigo. “Você não pode mais se descuidar das suas coisas. A gente não conhece mais ninguém. Pessoas bem vestidas comentem roubo por aqui”, frisou.

