Homem sai da ceia de Natal em família e é morto a tiros no São Jorge

Manaus - O autônomo Thiago G. N. M., de 25 anos, morreu, na noite dessa segunda-feira (24), após ser alvejado com três tiros no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Ele ainda foi socorrido e levado para um hospital.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta das 20h. Thiago Gabriel estava em uma motocicleta, na esquia das ruas Luiz de Freitas e Vicente Torres, próximo da residência onde morava, quando foi surpreendido por dois homens em um carro prata, de modelo e placas não identificados.

"Testemunhas relataram que Thiago Gabriel comemorava com familiares a festa de Natal, quando saiu de casa pilotando uma moto. Minutos depois, ele foi trancado por um veículo prata. Na ocasião, um dos ocupantes desceu e efetuou os disparos. Os criminosos fugiram sem serem identificados", disse um investigador, que preferiu não ter o nome divulgado.

Thiago foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital amazonense. Ele morreu por volta das 22h10, com três ferimentos de tiros no tórax.

O Em Tempo foi ao local do crime, mas a família hostilizou a reportagem com palavras de baixo-calão e em tom de intimidação. Na manhã desta terça (25), os familiares de Thiago ainda aguardavam a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).

À polícia, o irmão da vítima confirmou que Thiago comercializava entorpecentes no bairro. A DEHS investiga o crime com suposta relação ao tráfico de drogas.

