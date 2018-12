Em manhã de Natal, homem é agredido até a morte no Puraquequara

O crime aconteceu por volta das 7h da manhã de hoje | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - A comemoração do Natal iniciou com o registro de uma morte por agressão física na manhã desta terça-feira (25). Um homem, ainda não identificado, foi agredido até a morte na rua Santa Luzia, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área encontraram a vítima em via pública com ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça, e acionaram a polícia. O fato aconteceu por volta das 7h da manhã de hoje.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu a vítima ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste. Porém, o homem não resistiu aos ferimentos.

Polícia vai investigar o homicídio | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

O homem estava sem documentos e, conforme informações de pedestres à polícia, seria um morador de rua. A apuração preliminar sobre o caso aponta que a vítima foi agredida por um grupo de pessoas que consumiam bebidas alcoólicas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem sai da ceia de Natal em família e é morto a tiros no São Jorge

Em Autazes, homem morre após pular de carro em movimento