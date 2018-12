Homem bebe demais no Natal, arruma confusão e aparece morto na BR

O caso aconteceu durante a madrugada de Natal | Foto: Josemar Antunes





Manaus - O caseiro Rodrigo Neto Mendes de Souza, de 26 anos, foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (25), feriado de Natal, em um trecho da BR-174. Testemunhas informaram aos policiais que, durante a madrugada, a vítima havia bebido demais em um bar e acabou brigando com um grupo de homens.

De acordo com a 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares informaram que Rodrigo foi visto em um bar, próximo ao local do crime, onde comemorava o Natal. Durante a festa, ele acabou se envolvendo em uma confusão com outros homens. O motivo da briga não foi revelado.

"Um dos moradores avisou ao irmão da vítima sobre o ocorrido. Ele avisou porque temia que algo de ruim pudesse acontecer com Rodrigo. Até então, já foi revelado o nome de um dos agressores e ele já esta sendo procurado pela polícia", informou um policial militar que preferiu não se identificar.

A vítima desapareceu após a discussão. Ao Em Tempo, o pastor evangélico Raimundo Costa Moraes, de 68 anos, disse que desconhece a motivação do crime. Segundo o líder religioso, Rodrigo pediu abrigo há dois meses pois não tinha onde morar.

"Ele [Rodrigo] veio até a minha casa em busca de moradia. Eu cedi uma das casa do meu terreno, mas ele ficou apenas dois meses e frequentava a igreja da minha congregação. Entretanto, ele voltou a beber e passou a ficar agressivo com os comunitários da região e também com os irmãos da igreja", disse.

Vida boêmia

Os moradores relataram que Rodrigo sempre ingeria bebidas alcoólicas e depois procurava abrigo em casas da região. Para manter o vício, segundo os moradores, ele costumava fazer trabalhos de limpeza dos terrenos da área.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local e realizou os procedimentos iniciais. O corpo não possuía ferimentos causados por arma de fogo ou arma branca. Quanto a hipótese de morte por agressão física, os peritos se limitaram a dizer que somente um exame mais preciso no corpo vai identificar possíveis sinais que comprove a versão.

"Só será possível identificar a causa da morte com a realização do exame de necropsia", disse uma perita criminal.

Familiar suspeito

Um familiar da vítima, que se identificou como Yani Pereira de Souza, informou ao Em Tempo que foi avisado por moradores sobre a morte e que desconhece a motivação do assassinato.

"Eu estou sem palavras para falar do que aconteceu com o meu filho", disse.

Um homem de 37 anos foi visto durante a confusão no bar. A polícia investiga ainda se o padrasto de Rodrigo tem relação com a morte dele. A suspeita é de que a vítima morreu com golpe de "mata-leão".



O corpo do caseiro estava próximo de um buraco, que poderia ter sido usado como cova pelos assassinos. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a morte.

