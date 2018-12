Após ceia de Natal, autônomo é atacado por homem de preto com faca

O suspeito fugiu sem levar nada | Foto: Divulgação





Manaus - O autônomo Jancley Castro de Lima, de 21 anos, foi esfaqueado nesta terça-feira (25) após sair da casa onde mora e ir ao encontro de amigos. Ele foi atacado por um homem de preto armado com faca no quilômetro 41 da comunidade Canaã, rodovia federal BR-174.

De acordo com a polícia, a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 7h. O jovem participou da ceia de Natal com a família e saiu para encontrar com os amigos em outra confraternização.

O jovem foi abordado por um desconhecido que trajava roupa preta e um boné vermelho. O suspeito teria anunciado o assalto e, em seguida, esfaqueou o jovem no abdômen. Até a publicação desta matéria o homem não havia sido identificado.

O suspeito fugiu sem levar nada da vítima. A vítima foi socorrida por amigos e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo. Com ferimento no abdômen, ele passou por cirurgia e passa bem.

