Policiais 'caçam' traficantes durante operação no Viver Melhor

Manaus - Policiais civis e militares cumprem, na manhã desta quarta-feira (26), mandados de busca e apreensão no conjunto habitacional Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus.

A ação, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), faz parte da operação "Treme Terra", que tem o objetivo de combater a atuação de traficantes nos apartamentos e áreas adjacentes.

O secretária da SSP-AM, coronel Amadeu Soares, acompanha os trabalhos das equipes na região.

Ao Em Tempo, três moradoras, de 32, 34 e 42 anos, que preferiram não se identificar, parabenizaram pela operação, por conta da onda de assaltos e tráfico de drogas na região.

"Eles [bandidos], invadem casas, negociam e expulsam famílias que denunciam o tráfico de drogas. Essa operação deveria acontecer todos os dias", disse uma cabeleireira.

Até às 8h30, a reportagem flagrou a prisão de um homem, conhecido como "Diabo Loiro". Segundo informações da polícia, o preso tem ligação com o tráfico de drogas na área.

Para Amadeu, as principais denúncias de moradores é sobre o tráfico. "Aqui há moradores sendo expulsos por causa de reclamações e dívidas oriundas do tráfico de drogas. Assim que as denúncias foram chegando, nós vamos avançando nas investigações para sufocar a ação dos criminosos aqui na área", explica o coronel.

Ainda segundo o secretário da SSP-AM, até as 8h30 já havia alguns encaminhamentos para o 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que é lá que serão feitos os procedimentos administrativos. Mas o grande objetivo da ação, segundo ele, é seguir cumprindo as determinações da Justiça. "Estamos prendendo os criminosos que ficam aqui, principalmente afrontando a população", ressalta Amadeu.

"Aqui é um local que concentra bastante homicidas, então assim que vamos encontrando já encaminhamos para a unidade policial. Uma unidade móvel irá permanecer na área para colher informações de moradores sobre a atuação de traficantes. Todas as denúncias serão apuradas", garante o secretário.

