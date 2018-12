Trio é preso por sequestrar criança e exigir resgate de R$ 45 mil

Familiares da vítima denunciaram o caso à polícia | Foto: Divulgação

Benjamim Constant - Isaías Saldanha Juarez, de 20 anos, foi preso na noite dessa terça-feira (25) por envolvimento no sequestro de uma criança de oito anos em Benjamim Constant (distante 119 km de Manaus). Dois adolescentes, com idades de 15 e 17 anos, foram apreendidos por participação na ação criminosa. O trio pedia resgate de R$ 45 mil da família da vítima.

Diante da situação, os familiares da criança denunciaram o sequestro ocorrido no dia 24 de dezembro deste ano, por volta das 20h, no conjunto Cohabam dentro do bairro Coimbra.

Por volta das 19h de terça-feira (25), a 2ª Companhia de Polícia Militar (CPM) montou campana no bairro de Coimbra após denúncias anônimas. A operação de resgate foi coordenada pelo primeiro-sargento F. Barbosa.

Segundo a polícia, os sequestradores exigiam que a família da criança entregasse o dinheiro, R$ 45 mil, próximo à comunidade Santinha, na rodovia federal BR-307. Após um familiar deixar uma mochila no local combinado, os sequestradores apareceram e pegaram o dinheiro.

Foi feito o cerco policial com voz de prisão e apreensão aos suspeitos. O trio foi apresentado na 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant, para os procedimentos cabíveis.

