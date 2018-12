Violência marca período natalino em Manaus com 11 assassinatos

Um dos casos que mais chocou a sociedade amazonense foi a morte brutal da cuidadora de idosos Raquel Melo, de 20 anos, que estava desaparecida desde a última quarta-feira (19) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Não teve espírito natalino, polícia e consultoria de segurança da Giuliani Security & Safety (GSS) para conter os 11 assassinatos que ocorreram de sábado (22) até a terça-feira (25), na Região Metropolitana de Manaus. Os crimes aconteceram nas zonas Leste, Oeste, Centro-Oeste, Norte, Sul de Manaus e no Careiro da Várzea.

Um dos casos que mais chocou a sociedade amazonense foi a morte brutal da cuidadora de idosos Raquel Melo, 20, que estava desaparecida desde a última quarta-feira (19). De acordo com a polícia, a jovem foi morta pelo vizinho Paulo Sérgio de Oliveira, 28. Ele foi preso na tarde de sábado e confessou o homicídio, que ocorreu em um igarapé no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

Ainda de acordo com a polícia, o cadáver foi encontrado no domingo (23), com a ajuda da cadela Celir, que pertence a Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cip Cães) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Paulo foi encaminhado a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outros crimes

O caseiro Rodrigo Neto Mendes de Souza, 26, foi encontrado morto com sinais de agressão física, na manhã de ontem (25), feriado de Natal, em um trecho da BR-174. Testemunhas informaram aos policiais que, durante a madrugada, a vítima havia bebido demais em um bar e acabou brigando com um grupo de homens.

De acordo com a 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Rodrigo foi visto em um bar, próximo ao local do crime, onde comemorava o Natal. Durante a festa, ele acabou se envolvendo em uma confusão.

Na terça-feira (25), Um homem, ainda não identificado, foi agredido até a morte na rua Santa Luzia, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área encontraram a vítima em via pública com ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça, e acionaram a polícia.

O fato aconteceu por volta das 7h da manhã de ontem. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu a vítima ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste. Porém, o homem não resistiu aos ferimentos.

O autônomo Thiago Gabriel, 25, morreu, na noite de segunda-feira (24), após ser alvejado com três tiros no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Ele ainda foi socorrido e levado para um hospital.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta das 20h. Thiago Gabriel estava em uma motocicleta, na esquia das ruas Luiz de Freitas e Vicente Torres, próximo da residência onde morava, quando foi surpreendido por dois homens em um carro prata, de modelo e placas não identificados.

“Testemunhas relataram que Thiago Gabriel comemorava com familiares a festa de Natal, quando saiu de casa pilotando uma moto. Minutos depois, ele foi trancado por um veículo prata. Na ocasião, um dos ocupantes desceu e efetuou os disparos. Os criminosos fugiram sem serem identificados”, disse um investigador, que preferiu não ter o nome divulgado.

Thiago foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros assassinatos também ocorreram no bairro Petrópolis, Alvorada, Colônia Santo Antônio, Monte das Oliveiras, São Operário e Careiro da Várzea.

