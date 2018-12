Bebê e mãe são baleados por adolescente durante roubo em Manacapuru

Após ser agredido pela população, o jovem foi detido pela polícia | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manacapuru - Após uma tentativa de assalto no bairro São José 3, em Manacapuru (município distante 68 quilômetros de Manaus), um adolescente de 17 anos, das iniciais M. A. A. L., acabou sendo apreendido pela Força Tática da Polícia Militar nessa terça-feira (25). Na ocasião, um bebê de 11 meses e a mãe foram feridos.

De acordo com a polícia, o adolescente estava em uma motocicleta, modelo Honda/CG Titan, de cor preta e placa NON-3538, juntamente com um comparsa que conseguiu fugir levando uma arma de fogo.

A dupla realizou um roubo na rua I, no bairro Liberdade, e em seguida tentou efetuar outro roubo, dessa vez no bairro Palinha. Durante a ação criminosa, um grupo de pessoas reagiu e um dos criminosos efetuou disparos de arma de fogo que atingiu uma criança de 11 meses e a mãe do bebê, Sara E. C. R.

Indignada, a população conseguiu deter e espancar o adolescente de 17 anos. As vítimas baleadas foram conduzidas ao hospital, e a criança foi transferida para Manaus.

O adolescente foi conduzido ao hospital. Após ser medicado, ele foi transferido à delegacia de Manacapuru para os procedimentos cabíveis.

