Homem é preso por estupro e cárcere privado de ex-enteada; ele nega

O fato aconteceu no bairro Lago Azul | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (26), suspeito de estuprar e manter em cárcere privado a ex-enteada dele, uma criança de 13 anos. O fato aconteceu no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, os abusos ocorriam na casa do suspeito, localizada em um beco da avenida Comendador José Cruz. Sob ameaças, a menina saiu de casa no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para se encontrar com o ex-padrasto.

Ainda de acordo com a polícia, ao chegar na casa do suspeito, a jovem diz que foi estuprada e impedida de sair do imóvel. A mãe da vítima, uma mulher de 26 anos, acionou a polícia após descobrir o paradeiro da filha.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam o suspeito, que negou o crime. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, para os procedimentos cabíveis.

A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, onde será submetida a exame de conjunção carnal, que deve apontar no laudo a violência sexual.

