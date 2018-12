Em Manacapuru, mototaxista morre ao ser baleado a caminho de drogaria

O mototaxista saiu de casa para ir a uma drogaria, mas acabou baleado | Foto: Divulgação

Manacapuru - Um mototaxista de 32 anos, identificado como Joanderson O. S., foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (25), no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, o mototaxista saiu de casa para ir a uma drogaria, por volta das 21h. Ao trafegar pela rua D, bairro da Liberdade, ele foi abordado por dois homens a pé. Na ocasião, um dos homens efetuou os disparos à queima-roupa. Os criminosos fugiram e não foram identificados.

Joanderson foi atingido com dois tiros, sendo um no tórax e outro no abdômen. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Lázaro Reis, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte de Manaus, e o caso será investigado pela Polícia Civil de Manacapuru.

