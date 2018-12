Mulher é encontrada morta e seminua em cama de quitinete em Manaus

Crime foi na Zona Leste de Manaus | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - A funcionária de produtos recicláveis Raimunda Ferreira de Souza, de 46 anos, foi encontrada morta com seis facadas, na manhã desta quinta-feira (27), dentro da quitinete onde morava, na rua Aracu, bairro Jorge Teixeira 3, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, o namorado dela é apontado como principal suspeito do crime.

O corpo da vítima foi encontrado pelo proprietário da Vila de quitinetes, Francisco Cavalcante de Araújo, de 56 anos. Ele conta que sentiu um forte odor vindo do quarto e encontrou Raimunda morta, em cima da cama, apenas com roupas íntimas e com as perfurações de faca.

A vítima tinha 46 anos | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Fiquei assustado quando encontrei a inquilina. Ela era uma pessoa tranquila e não tinha problemas com nenhum vizinho. A vítima morava há mais de um mês no local", disse.

De acordo com o levantamento da polícia, o principal suspeito de assassinar Raimunda é o próprio namorado, identificado apenas como "Malafaia". Ele foi visto saindo do quarto por volta das 10h de terça-feira (25), com capuz na cabeça.

Perícia e polícia estiveram no local para coletar provas | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Temos informações que o namorado, que só aparecia nos fins de semana, foi visto no local. O casal tinha histórico de brigas. Ela [vítima] sempre dava dinheiro para o namorado", explicou um investigador da Polícia Civil, que preferiu não se identificar.

A vítima trabalhava em uma empresa de produtos recicláveis no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital, e tinha um casal de filhos.

O corpo foi removido para o IML | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Durante os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), uma faca foi encontrada com vestígios de sangue e água. Segundo a equipe, o objeto pode ter sido lavado para tentar alterar a cena do crime. O material, possivelmente usado pelo assassino, foi entregue para uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme informações da perícia criminal, o corpo da mulher já estava em avançado estado de decomposição. Ela foi morta com seis facadas, sendo quatro no tórax, uma no pescoço e outra no braço direito.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. A morte de Raimunda será investigada pela DEHS.

Edição: Isac Sharlon