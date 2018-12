Costureiro é preso após tocar nas partes íntimas de menino em provador

Manaus – Após experimentar uma roupa em um provador, um menino de 13 anos diz que teve as partes íntimas tocadas por um costureiro de 41 anos, na tarde de quarta-feira (26). O caso aconteceu em um estabelecimento comercial de fardamentos, localizado em uma universidade particular no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus. O pai da vítima denunciou o crime ontem.

Segundo informações da polícia, o menino estava no provador quando o costureiro entrou para tirar as medidas. Na ocasião, o homem disse para o garoto que não ficasse nervoso e começou a passar a mão no órgão genital da vítima. Diante da situação, o menino falou para o pai, que imediatamente acionou a polícia.

O costureiro foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste da capital amazonense. O suspeito negou o crime. Ele foi autuado pelo crime de importunação sexual.

Leia mais:

Mulher é encontrada morta e seminua em cama de quitinete em Manaus

Homem é preso por estuprar e engravidar sobrinha da mulher, em Manaus