Vídeo: Moradores ao redor do Compaj temem pela segurança do local

Foi no réveillon de 2016 para 2017 que aconteceu o massacre e então sempre que chega essa época, a população ao redor do COMPAJ fica em alerta | Foto: TV Em Tempo

Manaus - No próximo dia 1 de janeiro completa dois anos da maior rebelião do sistema prisional Amazonense, quando mais de 50 presos foram mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. E mais uma vez as autoridades estão em alerta, principalmente após a suspensão das visitas aos presos do COMPAJ, em vigor desde primeiro de dezembro.

Com a proximidade do ano novo, o medo volta à tona para quem mora próximo aos seis presídios instalados na BR-174.

Há duas semanas os agentes flagraram celulares sendo arremessados para dentro do presídio e mais uma vez foram punidos. Para garantir a segurança do sistema e dos vizinhos das unidades, a Secretaria de Segurança preparou a operação Cérbero, para combater possíveis irregularidades no presídio.



Na entrada do complexo, que fica no quilômetro 8 da BR-174, quem visita os presos passa por uma triagem, alimentos e objetos não autorizados são retidos. O acesso as unidades prisionais é restrito apenas a pessoas autorizadas.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Seap nega suspensão de visitas a presídios no fim de ano

Policiais apreendem mais de 100 quilos de pasta de cocaína em rodovia

Presos comandavam tribunal do crime de dentro do Compaj, diz SSP