Criminosos armados assaltam passageiros e cobrador da linha 560

Manaus – A polícia registrou mais um assalto na noite dessa quarta-feira (26) em um coletivo de Manaus. Quatro homens armados, ainda não identificados, invadiram a linha 560 da empresa Integração Transportes Ltda, na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital amazonense.

De acordo com informações repassadas pela polícia, os criminosos se passaram por passageiros e anunciaram o assalto. Todos portavam facas e revólveres. Eles levaram dinheiro e celulares dos passageiros, além da renda do ônibus. O valor levado não foi divulgado pela empresa.

Depois de ameaçarem o motorista, os criminosos se esconderam em uma área de mata, nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Uma guarnição da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, mas nenhum suspeito chegou a ser preso.

As vítimas foram orientadas a registrarem Boletim de Ocorrência (B.O.) no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

