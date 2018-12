Jovem é perseguido e morto a tiros no bairro Cidade Nova

Manaus - Um jovem, de 19 anos, foi morto na noite desta quinta-feira (27), com dois tiros em uma rua do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. A vítima estava passando pela localidade quando foi abordada pelo suspeito e assassinado à queima-roupa.

De acordo com a dona de um mercadinho, que preferiu não se identificar, a vítima caiu em frente ao estabelecimento e o jovem teria subido pela rua ao lado do local, passado pela frente dela e percorrido mais alguns metros até ser atingido pelos disparos.

"Estava sentada na área da frente do mercadinho quando vi o rapaz passar, ele aparentava estar tranquilo. Depois só ouvi os disparos, o pessoal correu. Ele ainda correu, caiu aqui na frente e ainda com vida pediu para chamar o Samu", explicou a proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar.

Os policiais da 13a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram quem atenderam a ocorrência e estavam no local até a conclusão dos trabalhos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC)da Polícia Civil.

Conforme a polícia, um homem, em uma motocicleta de cor vermelha estava perseguindo a vítima até que conseguiu alcançá-la e atirou à queima-roupa. Os tiros teriam atingido o ombro e as costas da vítima.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após o óbito da vítima ter sido atestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

