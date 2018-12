Catador é morto com dois tiros na cabeça, no Zumbi dos Palmares

A vítima ainda tentou correr, mas acabou alcançada e baleada | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - O catador de materiais recicláveis Vandor Ney Gomes da Silva, de 34 anos, foi assassinado a tiros, na manhã desta sexta-feira (28), na rua Padre Ramim, no bairro Zumbi dos Palmares 2, Zona Leste de Manaus.

O pai da vítima, Waldir Pereira da Silva, de 65 anos, disse que estava em casa, na rua Maurício Lopes, quando foi avisado por outro filho sobre o assassinato.

"Meu filho saiu de casa como todos os dias para recolher ferro e sucatas pelas ruas. Ele já tinha passagens por roubo e furto, mas ninguém tinha o direito de matá-lo. Espero que encontrem os assassinos. Sei que meu filho estava recebendo ameaças de morte. Ele era usuário de drogas", disse o idoso.

A polícia informou que três homens desconhecidos abordaram Vandor Ney, que estava sentado na esquina da via. A vítima ainda tentou correr, mas acabou alcançada e baleada por um dos assassinos.

O baleado tinha 34 anos | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) apontou que a vítima foi morta com dois tiros na cabeça. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte.

De acordo com informações repassadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima já havia sofrido um atentado neste ano quando foi atingida com um tiro no pé. O caso será investigado pela DEHS.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Jovem é perseguido e morto a tiros no bairro Cidade Nova

Vídeo: Moradores ao redor do Compaj temem pela segurança do local