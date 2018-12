Em Manaus, motorista atropela ladrões e população dá ‘carinho’

Imagem meramente ilustrativa | Foto: Reprodução

Manaus - Em ato de justiça com as próprias mãos, Antônio Jaime Silva da Richa, de 21 anos, suspeito de cometer arrastão juntamente com um comparsa, quase foi linchado pela população revoltada. Ele foi preso em seguida pela Polícia Militar e o comparsa conseguiu fugir.

De acordo com a polícia, a dupla estava em uma motocicleta realizando arrastão desde o início da manhã dessa quinta-feira (27), no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

À noite, por volta das 22h, os suspeitos retornaram ao conjunto e foram reconhecidos por uma mulher, que teve o celular roubado pela dupla. Ela [vítima], que estava dirigindo um carro, perseguiu e atropelou a dupla chamando atenção de outros moradores.

Os suspeitos, depois de caírem da moto na rua Itaberaba, próximo à uma igreja Batista, foram agredidos pela população. O comparsa de 20 anos, que não teve o nome divulgado, conseguiu fugir a pé atirando para o alto e em direção dos moradores, mas ninguém foi baleado. Já o homem de 21 anos foi agredido e amarrado pela população.

A ocorrência foi atendida por uma equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os moradores relataram aos policiais militares que a dupla realizou assaltos a pedestres e mercadinho durante o dia e a noite no conjunto.

Ainda segundo a polícia, os criminosos estavam em posse de um revólver calibre 38, que não foi recuperado. A moto usada pela dupla tinha chassi apagado e foi destruída pelos moradores revoltados.

O suspeito foi encaminhado pelos PMs ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Após receber atendimento médico, ele foi liberado e encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo.

Edição: Isac Sharlon

