Trio é encurralado no ‘Bariri’ e crivado de balas; um morreu na hora

um dos baleados, que morreu na hora, ainda não havia sido identificado até a manhã desta sexta-feira (28) | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens, ainda não identificados, foram baleados, na madrugada desta sexta-feira (28), no bairro Presidente Vargas, também conhecido "Bariri" ou "Matinha", na Zona Sul de Manaus. Um dos homens morreu no local.

De acordo com informações repassadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as vítimas estavam em uma área de comercialização e uso de entorpecentes na rua Walter Rayol, quando um veículo modelo Onix, de cor preta e placas não identificadas, chegou ao local com quatro homens encapuzados.

Os criminosos desceram do carro e efetuarem tiros contra o trio. Em seguida, os atiradores fugiram tomando rumo ignorado e não foram identificados até a publicação desta matéria.

Após o crime, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Dois homens foram encaminhados com vida ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital. Não há informações sobre o estado dos feridos.

Uma das vítimas, com idade entre 35 a 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi atingido com cinco tiros pelo corpo, sendo a maioria no tórax. Até a manhã desta sexta-feira, o corpo estava sem identificação no Instituto Médico Legal.

A motivação para os crimes, conforme informações da polícia, está relacionada ao tráfico de drogas por disputa de território entre facções criminosas. O caso será investigado pela DEHS.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Em Manaus, motorista atropela ladrões e população dá ‘carinho’

Homem é preso por agredir PM durante abordagem policial em Manaus